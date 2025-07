Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 19,17 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,17 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 18,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 261.476 Stück.

Bei einem Wert von 19,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 2,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 82,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,036 EUR je Nordex-Aktie. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,40 EUR.

Am 25.04.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte Nordex die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,672 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

