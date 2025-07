Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 21,14 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 21,14 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 22,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562.541 Stück gehandelt.

Am 28.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 50,43 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,035 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,40 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 13.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,671 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Ausblick: Nordex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren angefallen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen