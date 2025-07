Nordex Aktie News: Nordex am Mittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 20,60 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,60 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,40 EUR. Bisher wurden heute 109.055 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,60 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,035 EUR je Nordex-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,40 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Mrd. EUR.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,671 EUR je Nordex-Aktie.

