Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 19,06 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 19,06 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 19,02 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.877 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 19,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,52 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 45,02 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,036 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,40 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.04.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,06 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,672 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

