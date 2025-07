Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

14:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke halte auch ins Jahr 2026 hinein an, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Trotz deutlicher Kurssteigerung sieht Hesse für die Aktie des Windturbinenherstellers noch Bewertungsspielraum nach oben. Dafür verwies er insbesondere auf konservative Marktschätzungen für die Gewinnmargen 2026, eine signifikante Beschleunigung von Installationen in Deutschland und mögliche Barmittel-Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

