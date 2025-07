RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen des Bergbaukonzerns gäben allerhand Grund zur Freude, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com