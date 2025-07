Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,98 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,98 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 21,38 EUR zu. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,78 EUR nach. Bei 21,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 165.357 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,00 EUR erreichte der Titel am 28.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Abschläge von 50,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,037 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,22 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex erreicht Markterwartung bei Marge - Prognose bestätigt

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausblick: Nordex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel