Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,96 EUR.

Mit einem Kurs von 20,96 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 21,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 20,90 EUR. Bei 21,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.366 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,00 EUR. Gewinne von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 50,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,037 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,22 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex erreicht Markterwartung bei Marge - Prognose bestätigt

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausblick: Nordex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel