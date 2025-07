Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 21,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 21,08 EUR zu. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 21,36 EUR zu. Mit einem Wert von 20,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 413.867 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 22,00 EUR. 4,36 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,28 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,035 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,22 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,673 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex erreicht Markterwartung bei Marge - Prognose bestätigt

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausblick: Nordex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel