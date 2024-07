Nordex Aktie News: Nordex macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,77 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 11,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 11,78 EUR. Mit einem Wert von 11,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 397.199 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,43 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,063 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

