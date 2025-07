Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagmittag südwärts

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 18,95 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 18,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 18,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.290 Nordex-Aktien.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 19,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 44,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,036 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,40 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte Nordex die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,672 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

