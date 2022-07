Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit KursVerlusten

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 8,23 EUR. Bei 8,23 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.619 Stück gehandelt.

Am 09.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,73 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 56,07 Prozent zulegen. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,39 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,44 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 16.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Nordex.

