Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Vormittag positiv

15.07.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 19,16 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 19,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 19,28 EUR. Bei 19,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12.553 Nordex-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 19,73 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 2,97 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 45,30 Prozent wieder erreichen. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,035 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,40 EUR. Am 25.04.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,671 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen Erste Schätzungen: Nordex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Nordex-Aktie gefragt: Nordex verzeichnet großes Auftragsplus - Fokus auf Kernmärkte

