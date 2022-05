Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 13,53 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 13,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,06 EUR. Bisher wurden heute 366.527 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,42 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,30 EUR am 24.02.2022. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 19,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,11 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.483,18 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Nordex am 12.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 11.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,351 EUR in den Büchern stehen haben wird.

