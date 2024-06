Nordex Aktie News: Nordex fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,31 EUR nach.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 14,31 EUR nach. Die Nordex-Aktie sank bis auf 14,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 224.158 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 9,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 39,79 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,071 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

