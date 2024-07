Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 12,68 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 12,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 12,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,65 EUR. Bisher wurden heute 25.230 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 24,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,05 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,43 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,060 EUR im Jahr 2024 aus.

