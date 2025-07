Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,23 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 19,23 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 19,30 EUR. Bei 19,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 48.057 Stück.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 19,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 45,50 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,035 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,40 EUR angegeben.

Am 25.04.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,06 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Mrd. EUR.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 13.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,671 EUR in den Büchern stehen haben wird.

