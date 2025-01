Nordex Aktie News: Nordex legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,95 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 11,95 EUR zu. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,07 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 207.887 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,13 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 07.11.2024. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,72 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte Nordex die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,049 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

