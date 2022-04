Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 16,68 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 16,59 EUR. Mit einem Wert von 17,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 225.448 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2021 bei 27,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 64,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Abschläge von 32,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,11 EUR an.

Am 12.05.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,17 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.03.2023 dürfte Nordex die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,365 EUR fest.

