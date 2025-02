Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,64 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,64 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,68 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.121 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,21 EUR ab. Abschläge von 20,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 17,78 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: MDAX klettert