Nordex Aktie News: Nordex springt am Nachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 07.07.2022 16:22:00 Uhr 8,3 Prozent auf 8,51 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,01 EUR. Zuletzt wechselten 1.387.995 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 18,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 54,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 13,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,39 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Am 16.08.2023 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

