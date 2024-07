Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 13,00 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 13,00 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 12,95 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 12,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.339 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 33,72 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,43 EUR.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,059 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

