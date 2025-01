Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Plus

Nordex im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 11,44 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 11,44 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,49 EUR zu. Bei 11,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 190.349 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 37,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 24,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,049 EUR im Jahr 2024 aus.

