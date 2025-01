Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 11,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,50 EUR. Mit einem Wert von 11,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315.484 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 23,75 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,049 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: TecDAX zum Start wenig bewegt

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück