Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 13,24 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 13,24 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 13,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,34 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.432 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,92 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,37 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,097 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

