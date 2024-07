Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag gefragt

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,42 EUR.

Um 11:40 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,42 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,49 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.798 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 35,80 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,43 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,059 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

