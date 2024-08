Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Montagmittag an Fahrt

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,56 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,56 EUR zu. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 13,65 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,59 EUR. Zuletzt wechselten 50.467 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 16,30 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 36,46 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

