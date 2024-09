Nordex Aktie News: Nordex legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 14,26 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 14,26 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,31 EUR. Bisher wurden heute 3.290 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 39,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

