Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 12,22 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 12,22 EUR ab. Bei 12,20 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 147.064 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 22,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,49 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,071 EUR je Aktie aus.

