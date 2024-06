Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,44 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 12,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 12,49 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,42 EUR nach. Bei 12,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.193 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 26,77 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 30,74 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,77 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,071 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start im Aufwind