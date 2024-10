Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,88 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 12,87 EUR. Bei 12,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 17.015 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 18,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,11 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,37 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,097 EUR je Nordex-Aktie.

