Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,73 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 10,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 118.642 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 53,95 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie in Grün: Nordex bestätigt trotz Verlust Jahresprognose

Vestas-Aktie gewinnt kräftig: Windkraftanlagen-Hersteller bleibt hinter Erwartungen zurück

Juli 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex