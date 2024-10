Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag seitwärts

Kurs der Nordex

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,95 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,95 EUR. Bei 13,47 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 12,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529.854 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Gewinne von 21,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,47 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,37 EUR aus.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,097 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen