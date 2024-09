Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 15,19 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 15,19 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 15,25 EUR zu. Bei 14,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 306.567 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 3,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit Abgaben von 43,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,03 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind