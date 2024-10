Nordex Aktie News: Nordex zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,22 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 13,22 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 13,48 EUR zu. Bei 13,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 314.310 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,37 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,082 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer