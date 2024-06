Nordex Aktie News: Nordex fällt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,38 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,38 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.644 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 21,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 43,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,071 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

