Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 16,07 EUR nach.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 16,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 15,84 EUR. Bei 16,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 320.034 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 9,71 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 34,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,016 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,65 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nordex.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,677 EUR je Nordex-Aktie.

