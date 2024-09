Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Nordex im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 15,53 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,53 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,53 EUR aus. Mit einem Wert von 15,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.826 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,55 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,52 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

