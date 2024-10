Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 13,74 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 13,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 13,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,58 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.387 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 12,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit Abgaben von 37,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,37 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,076 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

