Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 14,68 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,68 EUR ab. Die Nordex-Aktie sank bis auf 14,67 EUR. Bei 14,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.177 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 41,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

