Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 8,55 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 8,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 867.797 Nordex-Aktien.

Bei 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 22,79 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,57 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nordex dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

