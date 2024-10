Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 14,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 343.534 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,37 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,076 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

