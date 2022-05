Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Mittag positiv

Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,64 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,67 EUR. Bei 10,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 585.446 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,88 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 46,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 9,82 EUR. Abschläge von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 21,31 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,44 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.488,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.251,16 EUR umgesetzt.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 20.06.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,085 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

