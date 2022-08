Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 10,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 10,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.820 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 41,73 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 45,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,57 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

