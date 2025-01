Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 11,38 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 11,38 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 11,23 EUR. Bei 11,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 522.260 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 9,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 24,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,78 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,047 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

