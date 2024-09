Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Freitagvormittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 14,07 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 14,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,00 EUR. Bisher wurden heute 10.833 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 10,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Abschläge von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

