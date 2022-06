Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie verlor um 28.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 8,93 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,93 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.999 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,88 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2021. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 55,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 9,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,39 EUR aus.

Nordex veröffentlichte am 21.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,44 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 932,98 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Nordex dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je Nordex-Aktie stehen.

