Nordex-Aktie aktuell: Anleger trennen sich vermehrt von Nordex

Trading Idee

Die Windkraftkapazitäten sollen in Deutschland weiter ausgebaut werden - doch der Gegenwind bleibt beträchtlich. Zwar will die Bundesregierung in wenigen Wochen ein entsprechendes Gesetz beschließen lassen. Doch schon jetzt bringen sich etliche Naturschutz-Organisationen und ihre Rechtsanwälte in Position, um das zu verhindern.