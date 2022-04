Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 13,97 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,02 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.693 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 41,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (11,30 EUR). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 23,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.483,18 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Nordex am 12.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte Nordex die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,351 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Erste Schätzungen: Nordex legt Quartalsergebnis vor

Nordex-Aktie schließt Plus: Nordex erhält weniger Aufträge

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex