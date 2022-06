Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittwochmittag schwächer

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 29.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 8,79 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 8,72 EUR. Bei 9,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 429.412 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,80 Prozent. Am 21.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 8,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,39 EUR an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.251,16 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Nordex am 11.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,218 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie zieht kräftig an: Nordex beschafft sich neues Kapital

Nordex-Aktie gewinnt letztlich deutlich: Goldman Sachs senkt Kursziel für Nordex

Nordex-Aktie verliert letztlich mehr als 7 Prozent: Nordex startet mit tiefroten Zahlen ins neue Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex